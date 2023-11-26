В понедельник 27 ноября в Киеве ограничат въезд фур из-за непогоды.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"27 ноября, в понедельник во избежание пробок на дорогах и для свободного движения снегоуборочной техники будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта", - сообщили в КГВА.

Днем, 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается существенное ухудшение погоды до ІІ (оранжевого) уровня опасности.

- сильные снегопады (ожидается снежный покров до 20-30 см).

- усиление ветра до 17-22 м/с;

- метели, снежные заносы;

- На дорогах гололедица.

Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы транспорта, коммунальных и энергетических предприятий.

Водителей просят без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах и на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.



Общеобразовательные учебные заведения будут работать в смешанном режиме – офлайн и онлайн. Родители будут лично принимать решение или оставить ребенка дома на дистанционном обучении или отпустить в школу.

Детские садики будут работать в обычном режиме.

Напомним, что в Одесской области из-за закрыто движение на трассе Одесса-Рени. Из-за снегопада полностью перекрыли трассу.

Также мы писали о том, что в Одесской области ликвидируют последствия непогоды.