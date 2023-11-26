Автомобили в заносах и деревья на дорогах. В Одесской области ликвидируют последствия непогоды
Спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Работа происходит, как в Одессе, так и в области.
Об этом сообщает ГСЧС.
"В Белгород-Днестровском районе из снежного заноса вытащили автомобиль скорой помощи и сопровождают его к месту вызова. Проводится работа по уборке деревьев с проезжей части дороги и частных домовладений. Из сугробов достают автомобильную технику" - сообщает ГСЧС.
Движение по трассе М15 (Одесса - Рени) запрещено до преодолений последствий непогоды.
Ранее сообщали, что Одессу замело снегом. Спасатели сообщают об ухудшении погодных условий 26-27 ноября. Часть населенных пунктов области обесточена. Такая же ситуация и в соседней Николаевской области.
Позже стало известно, что из-за снегопада в Одесской области полностью перекрыли трассу Одесса-Рени.
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