Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото эффектных пейзажей зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимки появились в Фейсбуке организации.



На фото попала покрывшая растения изморось. Ее мелкозернистые кристаллы – это замерзшие туманы, которые вместо привычных росяных капель образуют ледяной панцирь на ветках, траве, листьях, паутине. Благодаря ей пейзаж из печального позднеосеннего превращается в сказочный и фантастический… Но эта красота долго не держится. Даже слабое ноябрьское солнце легко растапливает кристаллы.

Красоту поздней осени, которую называют сумерками года из-за самых темных и самых длинных ночей, добавляет и особый ноябрьский дымчатый свет. Он не бьет в глаза, но мягко заполняет пространство, окутывает все вокруг бархатным спокойствием.

Также только в ноябре можно увидеть, как травы становятся словно хрустальными. Природа замерла в ожидании зимы…

Ранее заповедник показывал другие красочные осенние фото из зоны отчуждения.

Также в организации рассказывали, как рысь и енотовидная собака готовятся к зиме.