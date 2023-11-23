В Житомирской области пограничники поймали мужчину, который пытался вывезти из Чернобыльской зоны отчуждения почти три тонны коры деревьев для киевских дизайнеров.

Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в Фейсбуке.

Сообщается, что пограничники остановили грузовик в Житомирской области после получения оперативной информации. Во время проверки и внешнего осмотра автомобиля было найдено около трех тонн коры деревьев, которую перевозили без надлежащих документов и соответствующего дозиметрического контроля.

"Водитель транспортного средства объяснил, что везет опасный декоративный элемент ландшафтного дизайна в столицу с целью сбыта", - заявили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники вызвали сотрудников Национальной полиции и уведомили об обнаружении признаков уголовного преступления по поводу нарушения требований режима радиационной безопасности.

Ранее мы рассказывали, что в Польше задержали украинца, который пытался контрабандой провезти пять спящих сапсанов.

А в Киевской области поймали супругов на контрабанде монет Крымского ханства и Римской империи в США.