Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото волка из зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Еще несколько лет назад в пределах Чернобыльского заповедника и зоны отчуждения проживали около десяти территориальных волчьих стай с общим количеством волков в пределах 100-120 особей.

Как изменилась популяция за последние годы, неизвестно. Однако вряд ли в ней произошли особые изменения, считают в заповеднике. Ведь эти хищники умеют приспосабливаться ко многим неблагоприятным условиям.

В конце концов подавляющая часть заповедной территории недоступна для человека. А потому волки здесь были и являются обычным, многочисленным видом.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковали фотографию медведя.

Также заповедник показывал осенние фото из зоны отчуждения ЧАЭС.