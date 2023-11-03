Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото животных и птиц из зоны отчуждения ЧАЭС.

Фото появились в Фейсбуке.

В окрестностях села Каменка удалось снять воробьиного сыча. Сотрудники заповедники проверили ранее известный гнездовой участок птицы. а неподалеку, метров в 800, нашли еще одно место гнездования этого мелкого пернатого хищника.

В обоих случаях на голос прилетали по паре птиц. Самки по отношению к самцам вели себя агрессивно: нападали и, сцепившись когтями, падали вниз. Для самок сычика это обычное поведение. Они всегда жестоки к самцам.

Недавно на водоеме-охладителе сотрудники заповедника наблюдали за четырьмя лосями. Одна пара переплывала залив. Для лосей водоем не помеха. Мало того, что они хорошо плавают и любят купаться, но и могут больше минуты держать голову под водой, разыскивая водные растения.

В фотоловушку заповедника попал заяц-русак, который днем обычно отдыхает и прячется, а ночью выходит поесть. Питается он всевозможными сорняками, травами, грызет молодые ветки, зимой – даже кору и, конечно, корнеплоды и фрукты.

Во время кормежки он все время настороже, потому что ночью на охоту выходят хищники – многочисленные любители зайчатины.

Ранее заповедник публиковал подборку интересных фактов о тетереве-косаче.

Также его сотрудники показали осенние фото лошадей Пржевальского в зоне отчуждения.