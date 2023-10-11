Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимок кабанов, сделанный фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ". Такие камеры установлены на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

Ученые утверждают, что одним из первых одомашненных животных наравне с собакой был именно кабан. Причиной его сближения с человеком стала любознательность зверей, постоянно приходивших к местам жительства людей.

Интересный факт: если одомашненных особей вернуть в дикую среду, то через несколько поколений к ним вернутся черты, необходимые для выживания без человека. Такие примеры на заповедной территории пока не зарегистрированы. Хотя ввиду существования там одичавших коров при благоприятных условиях история может повториться и с домашними свиньями.

Ранее Чернобыльский заповедник показал жизнь диких животных на фоне осенней природы зоны отчуждения.

Также заповедник публиковал фотографию нагулявшего перед зимой жир барсука, снятую фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ".