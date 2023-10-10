Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о различиях между кузнечиком и саранчой.

Пост о насекомых появился в Фейсбуке организации.

Хотя пора насекомых проходит, даже в октябре (особенно если он тёплый) еще можно услышать и писк комаров, и надоедливое жужжание мух, и песню сверчков и стрекот саранчи.

Хотя кузнечики и саранча родственники, однако имеют существенные отличия, очевидные для энтомологов. Саранча больше кузнечика, ее челюсти более громоздкие, а из головы торчат короткие антенны. Кузнечики же меньше, более подвижны и имеют длинные усы, длина которых может достигать две трети длины тела насекомого.

Кузнечики бывают хищниками, а саранча питается растительной пищей, иногда нанося огромный вред агрокульутрам, если собирается в огромные "тучи". Однако опасность представляет пустынная саранча, которая в наших краях не размножается.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото животных на фоне осенней природы зоны отчуждения ЧАЭС.

Также заповедник приводил любопытные факты о богомоле.