Чернобыльский заповедник показал фото мёртвого сома из пруда-охладителя Чернобыльской АЭС
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото останков сома из пруда-охладителя Чернобыльской АЭС.
Некогда этот пруд был полноводным, там водилось много крупной и мелкой рыбы. Однако сейчас водоем постепенно пересыхает, оставаясь наполненным в некоторых местах. Исчезает и рыба.
Ученые заповедника исследуют и документируют все, что происходит в бывшем пруду-охладителе.
Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото косули из зоны отчуждения ЧАЭС.
Также заповедник показывал осенние фото лошадей Пржевальского.