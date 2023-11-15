Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото останков сома из пруда-охладителя Чернобыльской АЭС.

Некогда этот пруд был полноводным, там водилось много крупной и мелкой рыбы. Однако сейчас водоем постепенно пересыхает, оставаясь наполненным в некоторых местах. Исчезает и рыба.

Ученые заповедника исследуют и документируют все, что происходит в бывшем пруду-охладителе.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото косули из зоны отчуждения ЧАЭС.

Также заповедник показывал осенние фото лошадей Пржевальского.