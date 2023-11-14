Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото самца европейской серны в зоне отчуждения ЧАЭС.

Снимок появился в Фейсбуке.

В мире существует только два вида косуль: сибирская (или азиатская) и европейская. В прошлом ученые считали их одним видом, потому что сходства между ними действительно много. Правда, азиатская косуля отличается от европейской большими размерами. Если у европейских косуль длина тела около 100-135 см, высота в холке - 75-90 см, а масса - 20-37 кг. то у азиатских длина тела достигает 150 см, а масса - 60 кг.

На заповедной территории у Чернобыльской АЭС обитают именно "европейки" – изящные, грациозные и очень быстрые. Их самцы носят небольшую нарядную корону рогов.

Недавно Чернобыльский заповедник показывал осенние фото лошадей Пржевальского в зоне отчуждения.

Также биосферный заповедник рассказывал, как рысь и енотовидная собака готовится к зиме.