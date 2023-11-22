Сегодня в столице Украины Киеве выпал первый снег.

Это уже вторая зима, которую город встречает во время боевых действий.

Снег укрыл крыши зданий, лавочки и крыши беседок, памятники, газоны и клумбы, где некоторые растения ещё не сбросили листья. Вода в Днепре подёрнулась лёгкой коркой льда.

Несмотря на холод, снегопад и будний день, в парках гуляло достаточно много людей. В основном это были матери с детьми или прохожие с собаками. На пирсе набережной киевляне вышли покормить крякву. Кто-то из местных жителей выложил из слепленных снежков на тротуаре имя "Юля".

Ранее мы публиковали видео заснеженных улиц Ровно. Преимущественно там прошёл мокрый снег с дождём.

Перед этим появилось видео, как на Волыни выпал первый снег. В регионе объявили "жёлтый" уровень опасности, местами возможна гололедица.

Напомним, ГСЧС сообщало, что в Украине ожидается снегопады. Так, по прогнозам метеорологов в западных областях возможно образование снежного покрова до 5-10 см, а на Прикарпатье местами до 20 см. На севере и в северо-восточных областях снега может выпасть на 10-15 см. На дорогах возможна гололедица.