Вчера, 25 ноября, Киев столкнулся с возможным отключением электричества из-за массированной атаки дронов, которая повредила магистральные линии электропередач.

Об этом сообщает глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Он рассказал, что вчера были повреждены несколько мощных и важных магистральных линий электропередач в Киеве и Киевской области.

"Были риски, что мы введем определенные ограничения электроснабжения на период восстановительных работ, но удалось пройти день без каких-либо графиков отключений", - сказал Кудрицкий.

Энергетикам удалось возобновить работу двух мощных магистральных линий, поэтому рисков отключений на данный момент нет.

Напомним, что вчера во время массированной атаки россияне выпустили по Украине рекордное количество "Шахедов". По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, основное направление удара – Киев. Около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы ВСУ. Остальные дроны сбивали ракетами ПВО. В Воздушных силах ВСУ заявили, что сбили 74 российских беспилотника из 75.

Также заявлялось, что в Киеве после ночной атаки БПЛА возможны отключения света. Об этом предупредила городская военная администрация. По информации "Укрэнерго", повреждены магистральные линии электропередач и линии распределения облэнерго.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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