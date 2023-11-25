Ночью, 25 ноября, россияне выпустили по Украине рекордное число дронов - 75 единиц. 71 из них удалось сбить.

Об этом заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

По его словам, основное направление удара – Киев. Около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы ВСУ. Остальные дроны сбивали ракетами ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл.

Также в Днепропетровской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил, что в Северной операционной зоне Силами обороны Украины было уничтожено 55 вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Из них 28 БПЛА были уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны, оснащенными крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК и зенитными пушками.

На Сумском направлении сбили семь дронов, на Черниговском – четыре, а на Киевском – 17 БПЛА.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Киев. Этот налет стал самым массированным с начала полномасштабного вторжения, тревога в столице продолжалась более шести часов.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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