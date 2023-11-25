Самый массированный удар "Шахедов" по Киеву. Что о нем известно
В Киевской городской военной администрации подвели предварительные итоги атаки беспилотников на столицу.
Этот налет стал самым массированным с начала полномасштабного вторжения, тревога в столице продолжалась более шести часов.
БПЛА заходили в Киев волнами, многочисленными группами, по разным направлениям, постоянно меняя курс по вектору движения. Поражено почти 50 воздушных целей, но это не окончательные данные.
Падение обломков зафиксировано:
- в Соломенском районе, где двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты окна с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины, их уже освободили.
Кроме того в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада и на другой локации – в нежилом помещении на площади 100 м2.
- в Днепровском районе обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление.
- в Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений, без пострадавших. Однако по версии Кличко, в этом районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Также мэр сообщает о падении обломков в Подольском районе на открытой местности.
- в Печерском районе – также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.
Также в Минэнерго сообщили, что после атаки дронов на Киев без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города.
В столице была обесточена воздушная линия, заявляет ведомство. Идут работы по восстановлению.
Также при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии. Предварительная причина – повреждение вследствие обстрела.
Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что ночью россияне выпустили по Украине рекордное число дронов - 75 единиц. 71 из них удалось сбить.
По его словам, основное направление удара – Киев. Около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы ВСУ.
Надо думать, что остальные дроны сбивали ракетами ПВО.
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