В субботу, 25 ноября, россияне массированно атаковали "Шахедами" Киев. Спикер городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что в столице было поражено более 40 БПЛА.

По его словам, это была самая массированная атака Киева за последний месяц.

В КГВА сообщили, что в результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе на зону зеленых насаждений, без пострадавших.

В Печерском районе – также на незастроенную территорию.

В Соломенском районе в результате падения обломков двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

Также в этом районе в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла. В здании заблокированы две женщины. Производятся работы по деблокированию.

Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе Киева обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом.

В Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в помещении детсада. Также в этом районе возгорание на открытой территории. Еще произошло возгорание в нескольких местах – в жилом доме и нежилых помещениях.

"Пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - написал Кличко.

В Днепровском районе обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажное здание. В многоэтажке небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа.

В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом.

Местные телеграм-каналы показали видео пролета "Шахеда" на Дарнице.

Появилось ещё одно видео последствий ночной атаки беспилотников по Киеву.

Ранее британская разведка заявила, что РФ запускает "Шахеды" в сторону Киева, чтоб ослабить ПВО.

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