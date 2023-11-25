Массированная атака на Киев. ПВО уничтожила более 40 "Шахедов"
В субботу, 25 ноября, россияне массированно атаковали "Шахедами" Киев. Спикер городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что в столице было поражено более 40 БПЛА.
По его словам, это была самая массированная атака Киева за последний месяц.
В КГВА сообщили, что в результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе на зону зеленых насаждений, без пострадавших.
В Печерском районе – также на незастроенную территорию.
В Соломенском районе в результате падения обломков двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
Также в этом районе в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла. В здании заблокированы две женщины. Производятся работы по деблокированию.
Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе Киева обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом.
В Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в помещении детсада. Также в этом районе возгорание на открытой территории. Еще произошло возгорание в нескольких местах – в жилом доме и нежилых помещениях.
"Пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - написал Кличко.
В Днепровском районе обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажное здание. В многоэтажке небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа.
В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом.
Местные телеграм-каналы показали видео пролета "Шахеда" на Дарнице.
Появилось ещё одно видео последствий ночной атаки беспилотников по Киеву.
Ранее британская разведка заявила, что РФ запускает "Шахеды" в сторону Киева, чтоб ослабить ПВО.
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