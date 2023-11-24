Россия начинает рассчитывать на свое превосходство в радиоэлектронной борьбе: возможно, Запад мало что может сделать, чтобы помочь Украине.

Статья с таким заголовком вышла в британском журнале The Economist.

Издание называет электронную войну "менее обсуждаемой слабостью" Украины, поскольку Россия "в течение многих лет уделяла огромное внимание использованию своего ВПК для производства и разработки впечатляющего спектра средств РЭБ для противодействия".

"А вот Украина, по словам ее главнокомандующего генерала Валерия Залужного, оказалась в начале войны преимущественно с системами РЭБ советских времен. Первоначально это несоответствие имело лишь ограниченное влияние, но по мере того, как возникли относительно статичные линии соприкосновения, Россия смогла разместить свои огромные средства РЭБ там, где они могут оказать наибольший эффект", – пишет издание.

"Еще большее беспокойство вызывает растущая способность российских систем РЭБ противостоять множеству дешевых БПЛА, которые Украина использует для самых разных задач: от разведки поля боя и связи до взрывов при ударе по таким целям, как танки или командные узлы. Ни повысить их устойчивость к помехам, ни наделить их искусственным интеллектом, позволяющим летать без живой связи с человеком-оператором, пока не представляется возможным, по крайней мере, для мини-дронов. Количество по-прежнему побеждает качество, но и здесь у России может быть преимущество. Небо над полем боя теперь заполнено российскими дронами. По оценкам украинских солдат, в районе Бахмута Россия размещает в два раза больше штурмовых дронов, чем способны они", – говорится в статье.

Ранее мы писали, что в России сделали аналог беспилотника "Шахед" устойчивее к системам РЭБ и улучшили его навигацию.

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