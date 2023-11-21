РФ стала чаще запускать "Шахеды" в направлении Киева, вероятно, пытаясь ослабить украинскую ПВО перед грядущими ударами по энергетике.

Об этом сообащет британская разведка в соцсети X (Twitter).

В период с 18 по 19 ноября РФ запустила около 50 ударных "Шахедов", в основном в направлении Киева.

"Вероятно, что одна из целей России заключалась в ослаблении противовоздушной обороны Украины, чтобы сформировать боевое пространство накануне любой целенаправленной зимней кампании ударов по энергетической инфраструктуре Украины" - отмечает разведка.

РФ уже почти два месяца не атаковала Украину своими крылатыми ракетами, что, по мнению разведки, означает, что она накопила значительный их запас для грядущих ударов по критической инфраструктуре Украины.

В октябре предсставитель ВСУ также заявляла, что Россия копит ракеты для массированных ударов по объектам критической инфраструктуры

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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