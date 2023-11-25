Во время масштабных сегодняшних обстрелов РФ в Киеве была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

Об этом сообщает Минэнерго.

В столице была обесточена воздушная линия, заявляет ведомство. Идут работы по восстановлению.

Также при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина – повреждение вследствие обстрела.

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