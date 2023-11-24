Анализируем итоги 639-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Под Авдеевкой продолжается третья волна российского наступления, которая характеризуется подключением новых направлений атаки - через юго-восточную "промку", а также со стороны Донецка.

Армия РФ изменила тактику и уже не атакует колоннами, сообщил глава городской администрации Виталий Барабаш.

"Первая волна – вообще шли, как на парад. Вторая – колонны разделили и минимум с трех направлений пытались идти. Сейчас они открыли четвертое направление – со стороны Донецка – из Спартака. Плюс добавили промку. Больше пытаются растянуть по линии фронта", - рассказал он в эфире телемарафона.

При этом погода не дает РФ применять много техники. Однако через промзону она все же едет, так как там есть немного асфальтового покрытия.

Барабаш говорит, что россияне идут по всем направлениям: "с флангов, с юга, с севера". Активно работает авиация, десятками наносятся удары КАБами и кассетными бомбами.

В Сеть вчера попало видео боя жесткого боя под Авдеевкой, снятое с украинской стороны. На нем отряд украинских бойцов из 47-й бригады атаковали российские танки, возникла угроза окружения.

На продолжении видео видно, что командир принял решение оставить позицию и эвакуироваться в тыл на двух "Брэдли". Также у группы был раненый боец, которого пришлось нести к эвакуационной БМП. После доставки бойцов в тыл, их погрузили на "скорую".

В телеграм-каналах пишут, что данный эпизод был снят в районе Степового, где россияне ведут активные штурмовые действия.

По данным телеграм-каналов, наиболее активно бои сейчас идут там, а также со стороны промзоны.

Российские паблики описывают один из способов штурмов, которые проводятся. Они показали видео подрыва украинских позиций с помощью взрывчатки, как утверждается, заложенной посредством подкопа.

После взрыва через тот же тоннель ринулась штурмовая группа, которая "выскочила из-под земли" и атаковала украинские блиндажи. Прикрытие с воздуха осуществляли FPV-дроны.

Еще одна из проблем на фронте с российской тактикой не связана - военных в окопах продолжают донимать мыши. Очередная порция видео с огромным количеством грызунов появилась в Сети.

Сегодня ночью произошла одна из крупнейших атак дронов на Крым - по официальным российским данным, было сбито 13 беспилотников. Украинские телеграм-каналы сообщали о прилетах под Джанкоем. В РФ этого не подтверждали.

Также в МО РФ заявили, что сбили три беспилотника над Волгоградской областью. Российские паблики уточнили, что один из них упал на территории воинской части и взорвался, но никто не пострадал.

В Херсонской ОВА сегодня подтвердили, что РФ могла ударить вчера по Чернобаевке из-за анонса властей о похоронах военного. Ранее об этом заявляли мониторинговые паблики. Сообщение с анонсом места и времени опубликовал Чернобаевский сельсовет.

Херсонский губернатор Прокудин обратился к правоохранителям, чтобы те проверили данный факт. При этом анонс публиковала и сама Херсонская ОВА, которую возглавляет Прокудин - но без указания времени.

Расследование по инциденту начато, как сообщил позже Прокудин.

Тем временем власти Украины продолжают обсуждать вероятность усиления обстрелов зимой. РФ могла накопить под 900 ракет для будущих ударов по энергетике, сообщает спикер Воздушных сил Игнат.

Вывод сделан на основании оценки того, сколько РФ может выпускать ракет в месяц, и сколько уже месяцев она их активно не применяла.

"Мощности России ГУР озвучивало. 100 ракет в месяц они могут производить. Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или даже 900. Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", – рассказал Игнат.

Зимой в Украине будет развернута еще одна система Patriot из Германии, сообщил посол ФРГ в Украине Мартин Егер. "Ситуация зимой сейчас может оказаться очень сложной. Вдобавок к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал он.

Военные перспективы и мобилизация

Украина перешла в оборону, а россияне сейчас растягивают силы ВСУ по всему фронту. Такое мнение высказала бывшая замминистра обороны Анна Маляр.

"Их задача – истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно, и надо готовиться к этим вещам. Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачи уже другими какими-либо способами", – сказала Маляр.

Она уверена, что тенденция истощения применяется Россией "не просто так".

"Истощают для того, чтобы сделать последующие после этого действия. И мы должны знать и готовиться к этому", - добавила экс-замминистра обороны.

О том, что Украина должна переходить к обороне, говорят уже многие эксперты. В то же время официальная позиция властей - Киев намерен придерживаться наступательной стратегии с выходом на границы 1991 года.

Однако, судя по другим действиям, масштабные оборонительные усилия уже начинается.

Сегодня стало известно, что при Минобороны создадут межведомственную рабочую группу по вопросам строительства фортификаций. Об этом договорились министр обороны Умеров и министр цифровой трансфоромации Федоров.

Строительство первой линии обороны хотят поручить военным, второй-третьей – Госагентству восстановления и развития инфраструктуры через привлечение частных подрядчиков.

Это же агентство, наряду с бизнесом и областными администрациями, будут финансировать проект.

Напомним, что российскую оборону на юге, которую так и не смогли преодолеть ВСУ, также строили с привлечением госкомпаний, губернаторов и частных компаний. Учитывая, что Украина анонсирует похожие усилия, то есть вероятность, что в Киеве взят курс на построение своих линий обороны подобных тем, которые были построены россиянами на юге Украины.

Впрочем, помимо линий обороны, а также оружия, есть и еще один болезненный вопрос - люди.

Президент Зеленский сегодня сказал, что готовятся изменения по мобилизации.

Он сказал, что эти вопросы сегодня обсуждались на Ставке верховного главнокомандующего.

"Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники. Поручил подготовить комплексные решения", - сообщил президент Зеленский. По его словам, на следующей неделе будет представлен новый "комплексный план по мобилизации".

На днях лидер фракции "Слуга народа" Арахамия сообщил, что в Раде готовится законопроект, который касается следующих вопросов:

1. Что делать с людьми, которые уже 2 года воюют без ротации? По словам Арахамии, депутаты пытаются добиться ответа от военных.

2. Почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп? Нардеп назвал "странной" ситуацию, когда при наличии таких инвалидов в семье можно избежать мобилизации, но при этом сами военные не могут демобилизоваться.

3. Бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться. Арахамия считает, что таким бойцам нужно дать право уйти на гражданку.

4. Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи, и вопросы с ними нужно юридически решить.

5. Урегулировать вопросы с призывным возрастом, чтобы помочь ТЦК с мобилизацией (о чем речь, Арахамия не уточнил).

"До конца года при участии Минобороны и Генштаба планируем разработать комплексный документ, который должен ответить на все эти вопросы. Когда по нему будет консенсус – он будет вынесен в зал", – сообщил нардеп.

Вопрос ротации действительно накаляется - причем не только в Украине, но и в России, поскольку мобилизованные еще год и более назад до сих пор воюют. Но решить этот вопрос власти смогут скорее всего лишь одним способом - усилив рекрутирование новобранцев, которых можно будет прислать как пополнение.

И уже звучат инициативы лишить отсрочки соискателей второго высшего образования, а также супругов людей с инвалидностью. Одновременно усиливается уличная мобилизация.

По словам бывшей замминистра обороны Анны Маляр, по мобилизации "время популярных решений прошло".

"Время популярных решений уже прошло. Их не может уже быть в такой сложной войне… Мы должны понимать, что это долгий путь. И на этом пути есть какие-то неприятные вещи. Что у россиян просто физически больше людей, а у нас меньшая армия. У нас меньше оружия. Я откровенно не понимаю, почему мобилизация для общества – это такая страшная тема. Война вообще страшная, и во время войны будет мобилизация", - заявила Маляр.

А секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что после массового увольнения указом президента военкомов произошел провал мобилизации, потому сейчас проблема мобилизации стоит даже острее, чем нехватка снарядов.

Костенко считает, что сложилась ситуация, на которую нужно быстро влиять, иначе у Украины будут очень большие проблемы. По его словам, нужны непопулярные решения политического руководства. В частности, уменьшение возраста мобилизации.

Тоннель под проливом

Россия, похоже, готовится купировать одну из серьезных для себя угроз - блокады Крыма путем ударов по Керченскому мосту. Как пишет Washington Post, Москва хочет с помощью Китая построить тоннель под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак.

По данным газеты, переговоры о его постройке уже велись. Информацию об этом газета получила от украинских спецслужб, которые перехватили ряд электронных писем. Согласно им, негласное участие в проекте - чтобы избежать санкций - может принять китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC.

Западные эксперты считают, что строительство Керченского туннеля Москва может рассматривать его как проект, призванный обеспечить безопасную связь с Крымом на десятилетия.

Впрочем, официально данная информация опровергается. Назначенный РФ "глава" Крыма Сергей Аксёнов сказал, что такие планы рассматривались после аннексии полуострова, но в итоге решили строить не тоннель, а мост. "Все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив", - сказал Аксенов.

Хотя понятно, что если проект строительства тоннеля действительно существует, то его будут держать в секрете до последнего момента. Особенно с учетом участия в нем китайцев, если верить американским СМИ.

В целом же, идея тоннеля вполне логичная с точки зрения обеспечения безопасности коммуникации Крыма с материком. Украинские ракеты сейчас добивают до крымского перешейка. Мост также постоянно подвержен риску ударов. А следовательно - вся логистика на полуострове находится под постоянной угрозой.

Последствия выборов в Нидерландах

Победа партии ультраправого Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах может иметь прямое влияние на ситуацию с поставками вооружений в Украину. Как пишет Bild, она угрожает сорвать западный "альянс истребителей", в котором поставка голландских F-16 Украине играет ключевую роль.

Нидерланды обещали передать Украине все свои 42 самолета F-16: большую часть непосредственно ВСУ, остальные - на обучение украинских пилотов. Но победившая на выборах "Партия свободы" Вилдерса ранее уже обещала прекратить военную поддержку Украины.

В 2018 году Вилдерс посещал Госдуму РФ и давал интервью государственному RT, где высмеивал предупреждения экспертов о стремлении Путина к расширению территории РФ и рассуждал о "русофобии", напоминает Bild.

Впрочем, пока Вилдерс не сформировал правительство и неизвестно сколько этот процесс вообще продлится. Предыдущая коалициада в Нидерландах продолжалась 271 день.

Переговоры с РФ

В Украине растет количество людей, считающих неизбежными территориальные уступки РФ в обмен на мир, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный опрос.

Отмечается, что таких людей "растущее меньшинство".

Издание считает, что ослабление помощи Украине "дает Путину шанс". По данным издания, по мере углубления войны в секторе Газа отдельные чиновники США и ЕС задаются вопросом, "могут ли они продолжать финансировать то, что, по признанию главного украинского генерала (Залужного), находится в тупике".

Хотя украинские официальные лица отмечали "снижение интереса" еще до войны в Израиле. Сейчас же появляются "признаки политической усталости", особенно в США.

С момента визита Зеленского в Брюссель в конце сентября "давление на Украину усилилось, чтобы она каким-то образом проложила путь к победе". Однако продвижение на земле оказалось тяжелым, особенно в условиях, когда Запад не смог обеспечить обещанный объем поставок снарядов.

Европейские дипломаты говорят, что готовятся к сценарию, при котором американская поддержка может уменьшиться. У них "мало оптимизма", что Конгресс США все же одобрит помощь Украине. Однако компенсировать поставки оружия европейцы не смогут.

Приводится мнение из РФ.

"По словам людей в Москве, знакомых с ситуацией, Россия видит, что перед лицом длительной войны ситуация меняется в ее пользу. По их мнению, у Путина есть два варианта: продолжать упорно работать, чтобы измотать своего противника и его союзников, или попытаться нанести новый мощный рывок весной. Последнее, вероятно, потребует непопулярную массовую мобилизацию", - пишет издание.

Однако многие в РФ считают, что уверенность российского правительства в том, что оно сможет "переждать" Запад, является опасным самообманом. Время может только укрепить позицию Украины как важного союзника США.

Также у РФ недостаточно боеприпасов для проведения значительного наступления в этом году и пока она не в состоянии самостоятельно удовлетворить свой огромный расход, говорит источник в НАТО. Москва не сможет "бесконечно" расходовать свои ресурсы для поддержания государственных расходов, как она делает это сейчас.

В то же время, нарастает беспокойство по поводу тупика и на Западе. Поэтому США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ - так утверждает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Делать это планируют не прямыми уговорами Офиса президента, а сокращая поставки до таких объемов, что ВСУ смогут только обороняться, но не наступать.

"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — говорит источник в правительстве ФРГ.

При этом Украину хотят поставить в "стратегически выгодную переговорную позицию". "Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос", — говорят источники.

Однако, как мы знаем, украинская власть официально отказалась от переговоров с Кремлем. И отрицает любые планы их возобновить, также как отрицает и любые планы по заключению перемирия без вывода российских войск за границы 1991 года.

Что, в общем-то понятно, поскольку данная линия, начиная еще с лета 2022 года - главная в политической повестке Зеленского. И если теперь Банковая признает, что нужно приступать к переговорам на базе "корейского сценария" - перемирии по линии фронта (а иного на столе по большому счету пока и нет), это будет сильный удар по рейтингу и дальнейшим политическим перспективам президента.

К слову, по одной версий, Зеленский для того и хотел в марте 2024 года провести выборы, чтоб, получив мандат на 5 лет, затем начать договариваться с Россией о прекращении войны.

Но с учетом возникшего риска того, что на эти выборы может выдвинуться опасный конкурент - Валерий Залужный - на Банковой идею пока решили поставить на паузу.

Детальнее об этом мы писали здесь.

При этом у Зеленского, как правило, опровергают сигналы западной прессы и говорят, что официально никто их к переговорам с Россией не подталкивает.

В то же время сторонники скорейшего окончания войны продолжают приводить аргументы в пользу такого варианта.

Экс-советник Офиса президента Арестович считает успех ВСУ на поле боя "невозможным или очень затруднительным".

Связывает он это с тем, что Запад не дает оружие в необходимом объеме, а если и даст, то для подготовки бойцов к его применению уйдет 6-9 месяцев. Но набрать достаточно мотивированных бойцов с нынешним подходом к мобилизации и должным образом подготовить их при "очень плохом уровне администрирования" будет проблематично.

А РФ за это время построит еще больше защитных линий. По мнению Арестовича, тогда даже с F-16 и ATACMS Украина сможет нанести РФ существенные потери, но не пройти все эти линии.

При этом в поставки оружия Западом в достаточном объеме он не верит. Говорит, что в Евросоюзе его просто в таких объемах нет, а США не хотят полной победы Украины над Россией на поле боя, чтобы не допустить ещё большего сближения Москвы с Китаем.

"Разгром России на поле боя считается в администрации Байдена опасной опцией. Они не хотят на это идти", - считает Арестович.

Впрочем, есть еще один вопрос - а что по поводу переговоров, перемирия, "корейского варианта" и окончания войны думает Россия?

Представители украинской власти заявляют, что Россия как раз обеими руками за «корейский сценарий» и это, по утверждению официальных лиц в Киеве, и есть главная стратегия Москвы – заморозить войну по линии фронта. На днях это сказал, например, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Россия тут же сядет за стол переговоров как только мы ее туда позовём. Им это выгодно", - сказал Арахамия.



В тоже время, в экспертных кругах на Западе и в Украине бытует и другая точка зрения – что Путин как раз не заинтересован в перемирии, так как считает, что время работает на Россию.



А как на самом деле?

Начнем с того, что официально озвучиваемую позицию РФ действительно можно трактовать как желание скорейшего прекращения огня и заключение перемирия по линии фронта.



МИД РФ неоднократно заявлял, что Россия всегда готова к переговорам с Украиной о прекращении войны, но только с учетом «реалий на земле» (то есть – захваченных РФ украинских территорий). В том же духе высказывался и Путин. Он также поддержал китайский мирный план, который как раз и предусматривает немедленное прекращение огня без вывода российских войск из Украины.



Однако тут нужно понимать, что России сейчас никто не предлагает никаких «корейских вариантов». Позиция Украины – переговоров не будет до выхода на границы 1991 года. А все заявления о том, что Запад якобы к перемирию склоняет Киев - это пока что лишь сообщения в СМИ, как правило, со ссылкой на неназванные источники. То есть, никто из лидеров крупнейших стран Запада и из представителей украинской власти, никакого перемирия России не предлагает.



Поэтому Москва сейчас может говорить о переговорах все что угодно, понимая, что Киев на них не пойдет. И делать заявления о своей готовности к ним, чтоб показать, что "мы за мир, а вот Киев не соглашается".

Но если представить ситуацию, когда Украина объявит о согласии на немедленное прекращение огня и Запад это поддержит, то какой будет ответ Путина?

На эту гипотетическую пока тему в российской медиа-среде и блогосфере говорят и пишут немало. И, в основном, солирует "партия войны до победного конца" - Z-каналы и отдельные политики (например, Дмитрий Медведев) выступают категорически против любых перемирий до полного "сокрушения Украины".



Причем их аргументация, что примечательно, почти совпадает с аргументами украинской "партии войны до границ 1991 года", но только, естественно с "обратном знаком": "нам не нужен Минск-3", "заморозка войны выгодна Украине, которая получит возможность перевооружиться", "время в войне играет на Россию – РФ усиливается, а Украина слабеет, а потому нужно еще чуть поднажать и победа будет не за горами" и т.д.

Но будет ли такой позиция Путина, если ему на самом деле предложат перемирие и переговоры, вопрос открытый. Выше уже приводилось мнение, что в России далеко не все готовы воевать "на истощение". Потому что для РФ санкции, тяжелая война и огромные расходы на нее в любом случае не проходят бесследно. Растет инфляция, идет большое давление на курс рубля.

Вчера большой резонанс вызвал пост в телеграмм-канале бизнесмена Олега Дерипаски (к настоящему времени уже удаленный), в котором тот предрек очень большие проблемы с бюджетом РФ в следующем году из-за падения мировых цен на сырьевые товары.

"Продолжается то, что в мире называется "мягкая посадка" (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед. При значительном снижении цен на все основные наши экспортные товары бюджет может не досчитаться 10-12 трлн рублей", - пишет Дерипаска.

Также мы уже писали, что настроения в российском народе отнюдь не воинственные. Большинство россиян, как показывает социология, выступают за скорейшее окончания войны на условиях, что уже захваченные территории остаются за РФ (тот самый "корейский сценарий"). По недавнему опросу 70% россиян поддержат решение Путина остановить войну и лишь 21% против. Что вполне объяснимо с учетом больших человеческих потерь, которые несет в войне Россия - они крупнейшие с 1945 года. И чем дольше идет война, тем сильнее становятся такие настроения. А это будет создавать все большую напряжённость в обществе. Особенно, если для продолжения войны потребуются новые волны мобилизации.

Наконец, есть позиция Китая - крупнейшего союзника РФ, который выступает за немедленное прекращение огня (и такая же позиция и у других стран-членов БРИКС).

В конечном счете, если перемирие со стороны Украины все ж таки будет предложено, то основным аргументом для Путина при принятии решения, безусловно, будет военная ситуация на тот момент. Если он оценит как очень высокие шансы добиться быстрого и радикального перелома хода войны в пользу РФ, то, скорее всего, от перемирия он откажется или выдвинет очень жесткие его условия. Если же такого перелома просматриваться не будет и станет очевидно, что война предстоит долгая и ее успешный итог для РФ не гарантирован, то, вполне вероятно, реакция на предложение перемирия в Кремле будет совсем иной.

Но, повторимся, на данный момент это все теоретические рассуждения - перемирия России пока никто не предлагает.