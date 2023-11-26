Ночью ПВО сбили 8 "Шахедов"
В ночь на 26 ноября украинские военные сбили восемь "Шахедов".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 26 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) 9 ударными БпЛА типа "Shahed", – говорится в сообщении.
В результате боевой работы противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников "Shahed-131/136".
По информации от генерал-лейтенанта Сергея Наева, три дрона были уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны Северной группировки войск ВСУ.
Один из ударных дронов был уничтожен в небе Киевской области, а два дрона-камикадзе были уничтожены на Сумском направлении, один из которых в небе Полтавской области.
Также было сообщено, что два беспилотника были сбиты ночью над Днепропетровской областью и "приземлились" над Новомосковским и Синельниковским районами.
Напомним, что вчера во время массированной атаки россияне выпустили по Украине рекордное количество "Шахедов". По словам командующего Воздушными силами Николай Олещук, основное направление удара – Киев. Около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы ВСУ. Остальные дроны сбивали ракетами ПВО. В Воздушных силах ВСУ заявили, что сбили 74 российских беспилотника из 75.
В Киеве после ночной атаки БПЛА возможны отключения света. Об этом предупредила городская военная администрация. По информации "Укрэнерго", повреждены магистральные линии электропередач и линии распределения облэнерго.
Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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