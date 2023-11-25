В результате массированной атаки "Шахедов" по Киеву пострадали пять человек. Об этом сообщает КГВА.

"В результате нападения пострадали 5 человек. Самому младшему, ребенку – 11 лет, самому старшему – 65. Из них три острых реакции на стресс. Еще у двух резаные раны конечностей. Всем своевременно предоставлена ​​медицинская помощь", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что в Киеве и области ночью было сбито 66 "Шахедов".

Также в КГВА показали кадры последствий атаки РФ на столицу.

Напомним, сегодня ночью россияне массированно атаковали "Шахедами" Киев. Спикер городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что в столице было поражено более 40 БПЛА.

Из-за обстрелов РФ в Киеве была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

В Воздушных силах сообщили, что ночью россияне выпустили по Украине рекордное число дронов - 75 единиц. 71 из них удалось сбить.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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