Появились фото и видео с места падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева.

Здесь повреждено здание детского сада. Обвалилась часть крыши и стены на втором этаже.

На месте продолжают работать несколько десятков сотрудников коммунальных служб, которые разбирают завалы после взрыва.

В домах, которые расположены неподалеку от детского сада выбиты окна, местные жители сейчас заклеивают пленкой разломанные оконные рамы.

По словам людей, которые здесь проживают, они слышали характерный звук "Шахеда", после чего они увидели вспышку и произошел удар.

"Когда я услышал воздушную тревогу, сначала не отреагировал, но после того как я услышал звук пролетающих беспилотников и что их пытаются сбить, я взял свою жену с ребенком и мы вышли в коридор. Спустя минут 20 прозвучал взрыв",- рассказывает Андрей.

Напомним, сегодня ночью россияне массированно атаковали "Шахедами" Киев. В результате пострадали пять человек, среди них ребенок 11 лет.

В Воздушных силах сообщили, что во время атаки россияне выпустили по Украине рекордное количество "Шахедов". Силами ПВО было сбито 74 российских беспилотника из 75.

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