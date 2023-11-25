В Киеве после ночной атаки БПЛА возможны отключения света. Об этом предупредила городская военная администрация.

По информации "Укрэнерго", повреждены магистральные линии электропередач и линии распределения облэнерго.

"Надежность энергопитания в регионе снижена. Ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Но в период выполнения восстановительных работ в столице возможны ограничения энергоснабжения", - заявили в КГВА.

Там призвали киевлян не перегружать сети и экономить электричество.

Ранее Минэнерго сообщало, что в Киеве без света остались 77 жилых домов и 120 ведомств - преимущественно в центре города.

Напомним, россияне выпустили рекордное количество дронов по Украине, основное направление удара – Киев.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.