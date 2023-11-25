Во время сегодняшней массированной атаки россияне выпустили по Украине рекордное количество "Шахедов". В Воздушных силах ВСУ уточняют, что сбили 74 российских беспилотника из 75.

"По уточненной информации противовоздушной обороной уничтожены 74 ударных БпЛА "Shahed-131/136". То есть плюс три в актив!", - говорится в сообщении.

Также появилось видео последствий атаки РФ на Киев.

Напомним, в результате атаки на столицу была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

Также в Киеве после ночной атаки БПЛА возможны отключения света. По информации "Укрэнерго", повреждены магистральные линии электропередач и линии распределения облэнерго.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 639-го дня. Под Авдеевкой продолжается третья волна российского наступления. В Воздушных силах сообщили, что РФ могла накопить под 900 ракет для будущих ударов по энергетике. Зимой в Украине будет развернута еще одна система Patriot из Германии.

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