Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

Командующий встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о ходе выполнения поставленных задач, проблемных вопросах и порядке их решения.

"Основное внимание было уделено организации эффективного поражения противника, всестороннему обеспечению действий наших войск и максимальному сохранению жизней наших воинов", - говорится в сообщении.

Также были приняты все необходимые решения по усилению обороны на важных направлениях и применению резервов.

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