За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 7 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении Силами обороны отбито 15 атак в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Украинские защитники отразили 30 атак восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силами обороны отбито 10 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино и Новопокровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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