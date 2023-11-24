Численность ВСУ составляет 887,1 тысячи человек.

Это следует исходя из данных, которые привела госсекретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган на Украинском женском конгрессе.

Дараган сообщила, что в армии служат 62,1 тысячи женщин, и они составляют 7% численного состава. Соответственно, 100% – это около 887,1 тысячи.

При этом, по словам госсекретаря, в число 62 тысяч женщин входят 18,6 тысяч гражданского персонала, соответственно, в 887 тысяч состава ВСУ также входит определенное количество гражданского персонала.

Также мы писали о том, что в Минобороны хотят, чтобы больше женщин командовали украинскими ротами на передовой.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пообещал новый план по мобилизации в Украине уже на следующей неделе.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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