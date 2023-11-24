На следующей неделе в Украине будет представлен новый комплексный план по мобилизации.

Об этом сообщил в пятницу, 24 ноября, президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

По словам Зеленского, сегодня по этой теме докладывал главком ВСУ Валерий Залужный, и на следующей неделе план будет представлен.

"По крайней мере, задание поставлено и Залужному, и Умерову", – добавил президент.

Напомним, сегодня Зеленский провел "непростое" заседание Ставки, на котором обсуждались вопросы мобилизации, ротации и демобилизации.

Также в Раде считают, что проблема мобилизации в Украине острее, чем дефицит снарядов.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе.

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