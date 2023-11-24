После увольнения военкомов произошел провал мобилизации, потому сейчас проблема мобилизации стоит даже острее, чем нехватка снарядов.

Об этом заявил в интервью изданию NV секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

Костенко считает, что сложилась ситуация, на которую нужно быстро влиять, иначе у Украины будут очень большие проблемы.

По его словам, нужны непопулярные решения политического руководства. В частности, уменьшение возраста мобилизации.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили вопросы мобилизации и ротации Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что Верховная Рада хочет расширить круг лиц, подпадающих под мобилизацию. Так, предлагается лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства. Соответствующий законопроект уже готовят к регистрации.

А на днях командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко заявил, что Украина должна начать мобилизацию 18- и 20-летних, включая студентов.