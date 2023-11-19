Украина должна начать мобилизацию 18- и 20-летних, включая студентов. Об этом сообщил командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко ("Ролло") в интервью Натальи Мосейчук.

"Нам нужно проводить мобилизацию более широкую и мобилизовывать не старых дедов 50-летних. Когда доходит до боевых действий, они уже похожи на стариков, у них куча хронических заболеваний. Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят... Вопрос в подходе к подготовке", - заявил Горбатенко.

Ранее юристы поясняли "Стране", что, по закону, человек до 27 лет помимо его воли мобилизован быть не может (он может только сам, добровольно, подписать контракт). Принятый еще в конце мая 2023 года закон №9281 о снижении возраста пребывания граждан на военном учете с 27 до 25 лет до сих пор не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и, соответственно, не вступил в силу.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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