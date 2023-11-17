Власти Херсонской области решили усилить работу по мобилизации.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности. На блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку", - сообщил Прокудин.

Ранее об усилении мобилизации объявили в Харьковской области.

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий", - сказал чиновник.

Мы также сообщали, что главком ВСУ Валерий Залужный побещал расширить категории граждан, которые попадут под мобилизацию.

"В нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей. Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Также мы вводим "боевую стажировку", которая предполагает размещение вновь мобилизованных и обученных кадров в опытных строевых частях для их подготовки", - сообщил главком ВСУ.