Мобилизация всех без исключения мужчин несёт риск попадания в армию "латентных сепаратистов".

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, сегодня мы имеем определённое количество мужчин, которые непригодны для выполнения функций военнообязанного, защитника Украины по одной причине - они латентные сепаратисты. Это серьёзный вопрос", - заявил Коваленко.

"Нам нужны мотивированные, патриотически настроенные люди. Люди с улицы могут быть, например, агентами российских спецслужб, которые будут направлены на полигон", - добавил он.

При этом офицер 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Козинчук считает, что очередная волна мобилизации сейчас очень нужна.

"Потребность в свежих силах на фронте огромная – мы уже заканчиваемся. Люди на войне, к сожалению, погибают, а есть ещё и раненые. Лично я сейчас с травмой нахожусь не в армии, а в госпитале, и кто-то вместо меня выполняет мою работу", - говорит военный.

"Люди постепенно уходят, госпитали переполнены. У меня лично в подразделении увольняются дяди, которым по 60 лет. Нам нужны свежие силы на фронте. Оставшиеся - они уставшие, истощённые, с контузиями. Есть большая потребность, чтобы освежить наши силы на передовой", - заявил Козинчук.

Ранее комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине до середины февраля 2024 года.

Мы также сообщали, что секретарь СНБО допустил демобилизацию военных, но сроки этого пока не обсуждались.