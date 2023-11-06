Парламентский комитет поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине до 14 февраля 2024 года.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

"Наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения общей мобилизации еще на 90 дней. Далее - голосование в парламенте", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент закон о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней - до 14 февраля 2024 года. Голосование за принятие закона скорее всего состоится 8 ноября.

Ранее мы писали, что в середине августа президент Украины подписал законы об очередном продлении военного положения и мобилизации в стране еще на 90 суток - до 15 ноября.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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