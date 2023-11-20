В Верховной Раде Украины предлагают лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

Соответствующий законопроект уже готовят к регистрации, пишет нардеп Марьяна Безуглая у себя в Фейсбуке.

В частности, по поводу родственников инвалидов она сообщила следующее: "Уменьшается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства, и устранение возможности уклонения от призыва во время мобилизации путём оформления фиктивного ухода за лицами, нуждающимися в нём.

Напомним, на сегодняшний день право на отсрочку от мобилизации имеют лица, занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), а изменениями предусматривается, что данное право останется только у тех, кто ухаживает за собственными родителями.

Военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, также теряют право на отсрочку.

Круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен до членов семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети супруга (жены), в том числе усыновлённые)".

Насчет студентов формулировка у Безуглой следующая: "Изменениями предполагается устранить возможность избежания призыва путём получения второго, третьего высшего или высшего образования".

Ранее министр образования Оксен Лисовый поддержал мобилизацию соискателей второго высшего образования.

Мы также сообщали, что ТЦК отказывают студентам в отсрочке на основании ещё не принятого законопроекта.