Марьяна Безуглая рассказала о новом законопроекте. Фото - Фейсбук

В Верховной Раде Украины предлагают лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

Соответствующий законопроект уже готовят к регистрации, пишет нардеп Марьяна Безуглая у себя в Фейсбуке.

В частности, по поводу родственников инвалидов она сообщила следующее: "Уменьшается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства, и устранение возможности уклонения от призыва во время мобилизации путём оформления фиктивного ухода за лицами, нуждающимися в нём.
Напомним, на сегодняшний день право на отсрочку от мобилизации имеют лица, занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), а изменениями предусматривается, что данное право останется только у тех, кто ухаживает за собственными родителями.
Военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, также теряют право на отсрочку.
Круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен до членов семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети супруга (жены), в том числе усыновлённые)".

Насчет студентов формулировка у Безуглой следующая: "Изменениями предполагается устранить возможность избежания призыва путём получения второго, третьего высшего или высшего образования".

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Ранее министр образования Оксен Лисовый поддержал мобилизацию соискателей второго высшего образования.

Мы также сообщали, что ТЦК отказывают студентам в отсрочке на основании ещё не принятого законопроекта.

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