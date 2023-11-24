В пятницу, 24 ноября, в Украине идет 639-й день войны с Россией.

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24 ноября

9.50 Появились кадры смертельно раненого корреспондента "России 24" Бориса Максудова. Он попал под удар беспилотника в Запорожской области.

8.40 В Волгоградской области украинский дрон упал на территории воинской части и взорвался.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

8.30 Последствия обстрела Горловки на неподконтрольной территории Донецкой области. Под удар попало здание колледжа технологий и сервиса.

8.10 Ночью в Богодуховском районе Харьковской области беспилотник попал по объекту инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

8.05 Украина перешла в оборону, а россияне сейчас растягивают силы ВСУ по всему фронту.

Такое мнение высказала бывшая замминистра обороны Анна Маляр.

"Их задача – истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно, и надо готовиться к этим вещам. Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачи уже другими какими-либо способами", – сказала Маляр "Лиге".

Она уверена, что тенденция истощения РФ Украины "не просто так".

"Истощают для того, чтобы сделать последующие после этого действия. И мы должны знать и готовиться к этому", — добавила экс-замминистра обороны.

Также, по словам Маляр, по мобилизации "время популярных решений прошло".

"Время популярных решений уже прошло. Их не может уже быть в такой сложной войне… Мы должны понимать, что это долгий путь. И на этом пути есть какие-то неприятные вещи. Что у россиян просто физически больше людей, а у нас меньшая армия. У нас меньше оружия. Я откровенно не понимаю, почему мобилизация для общества – это такая страшная тема. Война вообще страшная, и во время войны будет мобилизация", - заявила бывшая замминистра.

7.13 В российском Минобороны заявили об уничтожении средствами ПВО ночью 13 беспилотников над Крымом и еще трех над Волгоградской областью.

7.03 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Генштаб сообщает, что ночью российские войска нанесли удар по Украине двумя управляемыми авиаракетами Х-59 и тремя ударными БпЛА Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили все БпЛА.