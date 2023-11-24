Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 24 ноября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что провел "непростое" заседание Ставки, на котором обсуждались мобилизация, демобилизация и ротация, работа военкоматов и ВВК. Рассказал о переговорах с президентом Латвии, прибывшим в Киев. Говорили о военной помощи и украинской евроинтеграции. Также сообщил о телефонном разговоре с уходящим премьером Нидерландов Рютте.

Напомним, сегодня секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что после увольнения военкомов произошел провал мобилизации, потому сейчас проблема мобилизации стоит даже острее, чем нехватка снарядов. По его словам, нужны непопулярные решения политического руководства. В частности, уменьшение возраста мобилизации.

Ранее мы писали, что Верховная Рада хочет расширить круг лиц, подпадающих под мобилизацию.

Также Рада работает над тем, чтобы решить ряд проблем, касающихся уже мобилизованных военных, которые воюют с весны 2022 года.