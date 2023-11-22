Верховная Рада Украины работает над тем, чтобы решить ряд проблем, касающихся уже мобилизованных военных, которые воюют с весны 2022 года и мобилизации новых солдат.

Об этом заявил Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Раде готовится законопроект, что касается следующих вопросов:

Что делать с людьми, которые уже 2 года воюют без ротации? По словам Арахамии, депутаты пытаются добиться ответа от военных. Почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп? Нардеп назвал "странной" ситуацию, когда при наличии таких инвалидов в семье можно избежать мобилизации, но при этом сами военные не могут демобилизоваться. Бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться. Арахамия считает, что таким бойцам нужно дать право уйти на гражданку. Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи, и вопросы с ними нужно юридически решить. Урегулировать вопросы с призывным возрастом, чтобы помочь ТЦК с мобилизацией (о чем речь, Арахамия не уточнил).

"До конца года при участии Минобороны и Генштаба планируем разработать комплексный документ, который должен ответить на все эти вопросы. Когда по нему будет консенсус - он будет вынесен в зал", - сообщил нардеп.

Ранее Рада хотела расширить круг лиц, подпадающих под мобилизацию, включив в него студентов и родственников инвалидов.

Мы также сообщали, что в Раде и Минобороны решают вопрос демобилизации и ротации после митингов родственников военных.