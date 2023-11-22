Ротация, демобилизация и призывной возраст. Арахамия объявил о новом законопроекте
Верховная Рада Украины работает над тем, чтобы решить ряд проблем, касающихся уже мобилизованных военных, которые воюют с весны 2022 года и мобилизации новых солдат.
Об этом заявил Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.
По его словам, в Раде готовится законопроект, что касается следующих вопросов:
- Что делать с людьми, которые уже 2 года воюют без ротации? По словам Арахамии, депутаты пытаются добиться ответа от военных.
- Почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп? Нардеп назвал "странной" ситуацию, когда при наличии таких инвалидов в семье можно избежать мобилизации, но при этом сами военные не могут демобилизоваться.
- Бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться. Арахамия считает, что таким бойцам нужно дать право уйти на гражданку.
- Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи, и вопросы с ними нужно юридически решить.
- Урегулировать вопросы с призывным возрастом, чтобы помочь ТЦК с мобилизацией (о чем речь, Арахамия не уточнил).
"До конца года при участии Минобороны и Генштаба планируем разработать комплексный документ, который должен ответить на все эти вопросы. Когда по нему будет консенсус - он будет вынесен в зал", - сообщил нардеп.
Ранее Рада хотела расширить круг лиц, подпадающих под мобилизацию, включив в него студентов и родственников инвалидов.
Мы также сообщали, что в Раде и Минобороны решают вопрос демобилизации и ротации после митингов родственников военных.