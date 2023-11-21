Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев заявил, что сейчас Россия не нуждается в "тотальной мобилизации" для продолжения войны в Украине и вряд ли таковая потребуется после президентских выборов в марте 2024 года.

"Ни о какой мобилизации сейчас речь не идет. Не нужно ее проводить, нет такой необходимости. Мы должны восстановить боеспособность наших Вооруженных сил за счет тех людей, которые добровольно сейчас идут на службу", — сказал Соболев.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утверждал, что Кремль может запустить мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года.

В начале сентября Генштаб ВСУ ожидал, что осенью в России и на захваченных ею территориях Украины начнется новая мобилизация. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек, отметили тогда в Генштабе.

В России на это заверили, что осенью 2023 года новой волны мобилизации в стране не будет. Об этом сказал заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин. Пока его слова подтверждается: признаков массовой мобилизации в РФ нет.