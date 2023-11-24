Госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган сообщила, что в министерстве хотят, чтобы больше женщин командовали ротами на передовой.

Об этом она сказала на Украинском женском конгрессе.

По ее словам, в Украине "достаточно прогрессивное законодательство", но на местах продолжают действовать гендерные стереотипы.

"У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. И это не зависит от профессиональности, профессионализма или личностных качеств. К сожалению, пока это вопрос исключительно стереотипов. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", - сказала Дараган.



Она также привела свежую статистику по количеству женщин в рядах ВСУ. По состоянию на октябрь 2023 года это более 62 тысяч, что составляет 7% от общей численности.

Из них 43,5 тысяч – военнослужащие, а 18,6 тысяч – это гражданский персонал. 7,7 тысячи женщин – офицеры; 11,7 тысячи – сержантский состав, 22,7 тысячи – солдаты. При этом в районе боевых действий находятся около 5 тысяч женщин из состава ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский пообещал новый план по мобилизации в Украине уже на следующей неделе.

А также, что бывшая замминистра Маляр заявила о переходе ВСУ в оборону и призвала украинцев не бояться мобилизации.