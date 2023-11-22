Украинские шахты впервые разрешили работать женщинам под землёй из-за нехватки персонала.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на энергохолдинг "ДТЭК".

По данным компании, на ее шахтах сейчас заняты около 400 женщин, что составляет 2,5% от общего числа работников. Обусловлено это тем, что около 3 тысяч из 20 тысяч (15%) работников холдинга мужского пола участвуют в боевых действиях. До начала войны женщин не допускали на подземные работы, соответствующий запрет действовал с советских времен.

Издание приводит слова 22-летней жительницы Павлограда Кристины, которая заявила, что пошла на эту работу, потому что "началась война, а другой работы не было". В течение пяти месяцев женщина работает техником на глубине 470 м и обслуживает электропоезда, которые доставляют горняков.

Кристина рассказывает, что пошла работать в шахту после того, как преодолела страх оставлять малолетнего сына дома со своей матерью, так как их город находится примерно в 100 км от линии фронта и периодически подвергается обстрелам. По её словам, работа интересная, но трудная: крышки аккумуляторов тяжёлые, а воздух может быть неприятным, однако зарплата хорошая. Кристина заявила, что чувствует себя обязанной оставаться в шахте, чтобы внести свой вклад ради тех, кто ушёл воевать.

На этой же шахте работал и её старший брат, который ушёл в армию через две недели после начала боевых действий: "Наших ребят забрали на фронт, и теперь нам нужно их поддержать: больше на шахте сейчас работать некому".

Ещё до начала конфликта женщины работали на шахтах, но не под землёй.

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