Украинских заключённых начали привлекать к работе по добыче угля на шахтах.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, таким образом "восполняется дефицит рабочей силы".

"Также они получают приличную зарплату, которая позволяет выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, платить налоги и наполнять бюджетный спецфонд (им, конечно, тоже остается часть)", - написал министр.

Малюська уточнил, что десять заключенных добывают 25 тонн угля в смену. Он также заявил, что "открыт для предложений от других работодателей".

Фотографию шахтёров под своим сообщением Малюська дополнил подписью "Вечер в хату".

Ранее Малюська пока не смог устроить пожизненно заключенных на работу в call-center Минюста.

"Не взял никого из пожизненно заключенных на работу. Эта инициатива не в приоритете. Но мы все равно это сделаем, идея хорошая. Пока мы только немного снизили сумму, которую забираем из зарплат заключенных, чтобы им выгоднее было работать. На руки заключенные получали очень мало – иногда речь шла всего несколько сотен гривен за месяц. С их зарплаты удерживались налоги, плюс определенный процент официально уходил в доход тюрьмы. В конце прошлого года мы снизили процент, который удерживаем с их зарплаты – с 50 до 25%. Это будет для заключенных стимулом официально трудоустраиваться в тюрьме, а не заниматься мошенническими схемами", - заявил Малюська.

Мы также сообщали, что министр юстиции Малюська рассказал, что его подчиненные "честно пизд@ть ещё не научились, а нечестно могут".