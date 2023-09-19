Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Сергей Гривко сообщил о регистрации в парламенте одного из своих "креативных проектов" об использовании заключенных в качестве электрогенераторов.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Его концептуальная сущность проста. Мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию через велогенарационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что повлияет прямо на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200 млн в грн)", - рассказал нардеп о своей инициативе.

Он добавил, что этим законопроектом показывает "альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые можно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры".

"Было бы круто увидеть тренажерный зал, генерирующий электроэнергию", - считает Гривко.

Судя по карточке документа на сайте Рады, законопроект поступил на рассмотрение профильного комитета. Его текст пока не опубликован.

Летом тот же Гривко зарегистрировал законопроект закон об уменьшении заключённым срока лишения свободы за чтение определенных книг.

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