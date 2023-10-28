28 июля 2023 года скончался владелец медиахолдинга МХП Игорь Мизрах, которого еще в мае задержали по подозрению в мошенничестве.

На теле умершего были найдены следы тяжких телесных повреждений, которые он получил, находясь в следственном изоляторе. То есть Мизрах был попросту избит в СИЗО. И, по утверждению врачей, от полученных травм он погиб.

Этот случай получил резонанс в СМИ. Однако куда больше убийств, избиений, пыток в украинских тюрьмах происходят без огласки и всеми силами заминаются.

Подробности - в статье "Страны".

Убийства, пытки, вымогательства

Мы уже писали об обстоятельствах смерти Игоря Мизраха.

"Первый раз Мизрах обратился в медпункт 25 июля, он жаловался на боли в животе. Но врачам Мизрах заявил, что травмировался по собственной неосторожности еще 21 июля, когда выходил из душа в своей камере №214а. В камере Мизрах находился еще с пятью заключенными. Проведя осмотр Мизраха, врачи обнаружили синяки на правом плече и грудной клетке. 26 июля в 22:00 Мизраха перевели в другую камеру №243, причины его перевода еще устанавливаются. В камере 243 Мизрах находился уже с одним заключенным. По словам этого заключённого, когда Мизраха завели в камеру, он был в плохом состоянии, у него постоянно болел живот, сокамерник дважды вызывал врачей. Во время второго осмотра врачи приняли решение госпитализировать Мизраха в больницу, где у него была обнаружена закрытая травма живота, разрыв тонкой кишки в области гастроинтероза, гнойный перитонит", - рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, заключение врачей указывает на то, что повреждения, которые были обнаружены на теле Мизраха, "свидетельствуют о получении им тяжких телесных повреждений". То есть причиной смерти стали насильственные действия в отношении Мизраха.

По факту смерти было открыто уголовное производство по ч.2, ст.121 – умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее за собой смерть.

Однако с тех пор (то есть, спустя несколько месяцев), ни о каких подвижках по расследованию этого дела не слышно. На вопросы "Страны" представители правоохранительных органов отвечают очень скупо. А официально - почти ничего не говорят. Информацию, которую опубликовала "Страна" по обстоятельствам смерти Мизраха, мы получили от своих источников по неофициальным каналам. По неофициальной информации, которая курсирует в правоохранительных органах, Мизраха "заказали" его недоброжелатели, которым он ранее "перешел дорогу".

Но, повторимся, официально никаких новостей почти нет.

Складывается впечатление, что дело хотят положить "под сукно" и замять.

При том, что, казалось бы - случай вопиющий. По сути, убийство произошло в стенах СИЗО. То есть, учреждения, где заключенные находятся под плотным "присмотром" государства. А значит и найти виновных не составляет большого труда.

Но, в реальности, естественно, это не так.

Источники "Страны" в пенитенциарной системе и среди заключенных утверждают, что избиения и пытки в тюрьмах поставлены на поток. В этом задействованы как представители криминалитета, так и руководство тюрем, что обеспечивает безнаказанность преступников.

Поэтому лишь небольшой процент из них фиксируется официально.

В ведомственных телеграм-каналах украинских силовых служб часто появляется информация о избиениях в тюрьмах.

Например, убийца журналиста Веремия бандит Юрий Крысин в 2021 году, находясь в Торецкой исправительной колонии, получил подозрение по терроризированию других заключенных. Вместе со смотрящими по колонии он избивал заключенных и вымогал с них деньги в "воровской общак".

В январе 2023 года СБУ сообщила, что в одесском СИЗО задержали целую группировку заключенных, которые избивали других арестантов.

Тюремная банда работала под "брендом" вора в законе Омара Уфимского. Бандиты обложил "данью" арестованных, а полученные суммы направлял на поддержку заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В 2020 году Государственное бюро расследований заявило о расследовании дела по убийству человека в Одесском СИЗО. По информации следствия, при содействии работников изолятора двое арестантов были незаконно допущены в камеру к третьему, которого они избили. После этого работники СИЗО перенесли избитого человека в карцер, где он вскоре умер. Предварительно было установлено, что среди причастным к этому преступлению оказался начальник одного из отделов СИЗО.

Террор в тюрьмах, поставленный на поток, выгоден не только криминальным кланам, но и администрациям СИЗО и колоний. Так как украинские исправительные учреждения давно стали "дойными коровами", приносящими прибыль многим получателям.

Чаще всего заключенных избивают, чтобы получить от их родственников деньги.

Об этом "Стране" рассказали несколько бывших осужденных, прошедших в тюрьмах и СИЗО жесткий прессинг. Особенно это касается людей состоятельных.

"В СИЗО первоходы попадают под своеобразный "мониторинг". Администрация пробивает состоятельность и материальный уровень прибывшего новичка. Если с него можно сбить хотя бы немного денег, первоход сразу попадает под пресс. Администрация сливает информацию о финансах и материальной поддержке арестанта с воли, если у него есть богатая родня или друзья. Или он сам "коммерс". Первохода информируют, что он должен попросить родню перевести деньги на карточку. Суммы могут стартовать от тысячи – двух тысяч долларов до бесконечности. Дело в том, что дав денег однажды, первоход становится тут же "дойной коровой" и будет платить постоянно. Если арестант вдруг попробует отказаться, его могут жестко прессануть – избить, или опустить в камере. Он уже "терпила", который "накивал" денег на общак. Все это делается руками сокамерников, но с денег "коровы" всегда получает процент администрация изолятора", - рассказал "Стране" Георгий Ш., подвергшийся год назад вымогательству в СИЗО.

"Запущен конвеер насилия"

Состоятельные заключенные автоматически попадают под совместный прессинг тюремной администрации и тюремных бандитских группировок.

"Еще до попадания в хату (камеру в СИЗО – Ред.), там уже было все известно обо мне и моих предприятиях. Смотрящие по корпусу знали заранее, кто меня может поддержать с воли, а также сколько денег я могу платить ежемесячно. Как только я зашел в хату, блатные сразу мне предложили платить каждый месяц по три тысячи долларов – типа, нужно поддержать "общак". Я поначалу отказался, но вечером до меня довели, мол, если не переведу денег, ночью меня могут по беспределу опустить – избить и окунуть лицом в толчок (унитаз – Ред.). На следующий день я попытался пожаловаться в администрацию СИЗО, но мне недвусмысленно намекнули, что они в курсе и мне лучше согласиться платить. По словам оперативника изолятора, он "не в силах повлиять на ситуацию". Тогда я понял, что администрация СИЗО в доле с блатными. Я согласился и платил все полгода, которые я провел под следствием в СИЗО", - рассказал Стране предприниматель из Киевской области Алексей К.

После начала полномасштабного вторжения ситуация еще более ухудшилась, так как в целом по стране резко выросло давление силовиков на бизнес.

"До войны был важный предохранитель в виде судов. Суды власти и силовики полностью не контролировали. И по вопросам, которые не относятся к политически важным, там можно было защититься от взятия под стражу, если тебя сделали подозреваемым по уголовному делу. Но после 24 февраля ситуация резко поменялась. Суды стали очень послушными. И редко теперь отклоняют ходатайства о взятии под стражу. В результате силовики увидели в этом для себя настоящую золотую жилу и сейчас повально открывают уголовные дела по разным статьям против предпринимателей, вымогая с них деньги, либо угрожая отправить в тюрьму. А тех, кто не соглашается и попадает в СИЗО, максимально жестко там прессуют. Это уже целый конвеер насилия и вымогательства", - сказал "Стране" один из известных адвокатов, в прошлом - сотрудник силовых структур.

Статистика подтверждает рост числа дел против предпринимателей, со стороны самых разных правоохранительных органов Украины. Начиная от Бюро экономической безопасности и заканчивая Нацполицией, НАБУ, ГБР и СБУ.

"Для проведения обысков у бизнесменов силовики часто используют статьи, не связанные с экономическими преступлениями. Речь идет о статьях 190 (мошенничество) или 110 (посягательство на территориальную целостность). Так, в январе-августе 2023 года по статье 190 УКУ зарегистрировано почти 60 тыс. дел, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года С этой же целью используют формально экономическую статью 209 УКУ (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). За последние пять лет количество таких дел выросло в пять раз до 684. Правоохранители пользуются возможностью открывать не всегда перспективные уголовные дела, чтобы держать компанию "на крючке", только 6% уголовных производств против бизнеса доходят до суда", - написал в своем телеграмм-канале нардеп Ярослав Железняк.

Исследование, которое провели среди украинских предпринимателей в апреле и июне этого года с участием Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национального проекта "Действие.Бизнес", Минэкономики и ряд других учреждений свидетельствует о резком росте обеспокоенности бизнеса давлением со стороны государства.

В разделе "Проблемы бизнеса" наибольший рост отмечался среди ответов "Непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса" и "Препятствия со стороны регуляторных и/или фискальных органов".

Усиление давление госорганов на бизнес (которое зачастую приводит к взятию предпринимателей под стражу даже по совершенно бесперспективным уголовным делам) как раз и создает питательную среду для роста насилия и вымогательства в тюрьмах.

Статистика тюремного беспредела

Между тем избиения, пытки и вымогательство заключенных за редким исключением остаются за рамками официальной статистики Генеральной прокуратуры, полиции и Пенитенциарной службы Украины.

В Уголовном кодексе Украины есть две сугубо "тюремных" статьи, которые напрямую относятся к отношениям администраций тюрем с заключенными. Это ст.391 УК – злостное неповиновение требованиям администрации со стороны заключенных, и ст.392 УК – действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний, а именно – террор осужденных и/или нападения на администрацию.

Статья 391 УК, судя по реестру судебных решений Украины, очень популярна в пенитенциарных учреждениях, в реестре мы насчитали множество приговоров по ней.

Чаще всего, фабула таких дел проста – начальство колонии или СИЗО требует от заключенного убрать в камере, арестант, в свою очередь, отказывается. Затем суд накидывает дополнительный срок заключенному за отказ. Популярность этой статьи в колониях объясняется просто: по тюремным традициям – "понятиям" - заключенный, взяв швабру или веник в руки, становится изгоем и автоматически переходит в низшую касту – "масть опущенных" или "чушков". То есть, благодаря статье 391 УК, у администраций украинских тюрем всегда есть возможность давления на заключенных – условия жизни "низших каст" в изоляторах и колониях хорошо всем известны.

Зато статья 392 УК напрямую, казалось бы, относится к взаимоотношениям осужденных между собой, а именно, террору, вымогательствам, избиениям. Однако "Страна" нашла в реестре буквально единичные приговоры по этой статье. И, как правило, они касаются тюремных бунтов и нападений на администрацию.

Почти полное отсутствие в официальной статистике правоохранителей случаев избиений одних заключенных другими вовсе не значит, что террора в украинских тюрьмах не существует. Украинские правозащитники утверждают, что сбор такой информации для статистики просто невыгоден пенитенциарщикам.

"Ответ ведомства не содержит ни слова и о наличии такой статистической информации. Наверное, потому, что любые отчеты или информация об обнаруженных повреждениях у заключенных не готовятся, потому что не собираются. Руководство ведомства сознательно избегает внедрения процедуры выявления, фиксации и исследования этой стороны тюремной жизни", - отмечает украинский правозащитник Александр Букалов факт полного отсутствия информации об избиениях одних осужденных другими в украинских тюрьмах.

"Чаще всего случаи убийств маскируются под смерти от болезней или травм, не связанных с насилием. На избиения заключенных вообще, за очень редким исключением, никто внимание не обращает. Отдельные дела, если и заводятся, то, в основном, вследствие разборок внутри руководства СИЗО или колоний. Когда кто-то кого-то хочет подсидеть - тогда и подсвечивается ситуация. Еще вариант - если начался бунт в тюрьме. В любых других случаях, расследование заминается всеми силами, так как администрации находятся, как говорится, "в теме и в доле" с бандитами, которые занимаются насилием в тюрьмах", - говорит один из бывших работников пенитенциарных учреждений.

"Руководству колоний, СИЗО выгодно иметь "черный" доход от верхушки преступного мира в обмен на условный "порядок" - отсутствие бунтов, погромов. Другие же нарушения - пытки, вымогательства со стороны "коронованных", покрываются руководством. Там, где амбициозные руководители мест лишения свободы желают навести порядок "железной рукой" сами, без помощи преступных руководителей, там террор "органов". Но часто там дело заканчивается бунтом, если руководство оказалось слабее преступников. В целом же всю правоохранительную систему такой порядок устраивает. Поэтому огласке предаются случаи только когда ситуация выходит из-под контроля (бунты, погромы). Все остальное "не замечаются" и прямо покрывается", - говорит одесский адвокат Валерий Судаков.

Проблемы с экстрадицией

Между тем, ситуация в украинских тюрьмах может иметь последствия для Украины и на международном уровне.

После начала полномасштабного вторжения в Европе участились случаи отказа Украине в запросах на экстрадицию с обоснованием - в стране идет война, а потому безопасность выдаваемых лиц не может быть гарантирована.

Пример - отказ французского суда в экстрадиции предпринимателя Константина Жеваго.

Суд постановил, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии сохранить суд, гарантирующий основные свободы".

И это далеко не единичный подобный случай.

Насилие в отношении заключенных в украинских тюрьмах, может добавить еще более веские аргументы европейским судам для отказа Украине в экстрадиции.

"Случаи насилия в украинских тюрьмах пополняют "копилку" ЧП, которые заставляют европейских правоохранителей тщательно взвешивать все за и против, принимая решение об экстрадиции по запросу Украины. Это, безусловно, еще один повод задуматься для нашего министра юстиции. Потому что если так пойдет дальше, Украине вообще не будут выдавать подозреваемых", - говорит в комментарии "Стране" глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.