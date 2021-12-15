Воры в законе призвали заключенных не определять в "опущенные" (самая низкая ступень тюремной иерархии) подвергшихся пыткам мужчин, которых насиловали с одобрения администрации зон.

Об этом сообщает Телеграм-канал Baza, который публикует обращение ("прогон") воров в законе к заключенным.

"Людей, которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными <…> Унижать и глумиться над ними, это не людское, ибо по человечески им можно только сочувствовать", - сказано в письме.

Воры говорят, что не просят "есть и пить с одной посуды" с изнасилованными, "но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам".

В "прогоне" также указали, что тем, кто стал жертвой пыток со стороны правоохранителей не стоит идти на сотрудничество с администрациями тюрьм, которые пытается их шантажировать записями изнасилований. Пишут, что таким заключённым "всегда протянут руку и помогут".

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва и один из пострадавших от пыток в Саратовской области подтвердили подлинность обращения.

Отметим, что данное обращение появилось на фоне скандала с информацией о массовых пытках заключенных в российских тюрьмах, к которым причастны сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Бывший заключенный, который имел доступ к камерам наблюдения, передал проекту по защите прав заключенных видео со сценами пыток над арестантами в Саратовской туберкулезной больнице № 1. В числе прочего, мужчин насиловали разными предметами.