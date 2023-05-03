Министр юстиции Денис Малюська в комментариях у себя на странице в Facebook рассказал, что его подчиненные "честно пизд@ть ещё не научились, а нечестно могут".

Этот комментарий появился под постом в Facebook о том, что министерство закупило 346 250 кг сахара на Прозорро Маркет.

"Системные поставщики сорвали нам практически все торги на закупку продуктов питания. Но не все. Сахар удалось купить по цене 32,46 за кг, в цену включена логистика. Что скажете, цена норм или дорого?", - поинтересовался Малюська.

В комментарии под постом у министра юстиции спросили: "Сколько спизд@ли? Честно?".

В ответ на это Малюська сообщил, что "честно пизд*ть мои ещё не научились, а нечестно могут".

Напомним, в январе разразился скандал с закупкой Минобороны продуктов для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

А в апреле глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин сообщил, что Министерство обороны продолжает покупать продукты по стоимости почти в два раза выше, чем Главное управление разведки Минобороны. По крайней мере, по некоторым позициям.

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