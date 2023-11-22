В соцсетях распространяется видеообращение бойца ВСУ, который находится в Авдеевке Донецкой области. Мужчина рассказал о тяжелой ситуации в городе, продвижении россиян и призвал снять розовые очки.

По его словам, преимущество России в том, что ее экономика работает на войну, а в Украине такого нет. И деньги тратятся на брусчатку и стадионы.

"Отходим из посадки, и что нам, брусчаткой забросать врага?" – задал риторический вопрос боец.

Он также сказал, что у ВСУ не хватает снарядов и дронов, в результате чего в подразделениях много погибших и раненых.

Ранее девушка погибшего на войне солдата ВСУ опубликовала видео, которое он ей прислал перед смертью. В видео молодой человек говорит, что ему приходит конец, у него три контузии, позиции потеряны и "мы отсюда, наверное, не вернемся, мы в аду".

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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