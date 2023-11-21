Появилось, как утверждают, видео момента удара из РСЗО HIMARS по поселку Старобешево (Донецкая область, "ДНР"), где 19 ноября проходил праздничный концерт в честь награждения 810-й бригады морской пехоты России.

На мероприятии выступала московская артистка Полина Меньших, которая, как сообщается погибла во время удара.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.