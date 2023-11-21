Появилось видео удара HIMARS по Старобешево, при котором погибла московская артистка
Появилось, как утверждают, видео момента удара из РСЗО HIMARS по поселку Старобешево (Донецкая область, "ДНР"), где 19 ноября проходил праздничный концерт в честь награждения 810-й бригады морской пехоты России.
На мероприятии выступала московская артистка Полина Меньших, которая, как сообщается погибла во время удара.
Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.
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