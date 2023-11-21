Девушка погибшего на войне солдата ВСУ опубликовала видео, которое он ей прислал перед смертью.

Ролик появился в соцсети ТикТок.

В видео молодой человек говорит, что ему приходит конец, у него три контузии, позиции потеряны и "мы отсюда, наверное, не вернемся, мы в аду".



Паблики пишут, что ролик снял Артем Заболотный с позывным "Хаджин". На момент гибели ему было всего 19 лет.

Видео набрало больше трех миллионов просмотров. В комментариях под постом слова сочувствия пишут люди из разных стран.

Между тем в последнее время украинские военные все чаще показывают в соцсетях условия в окопах на передовой. Теперь помимо нашествия мышей бойцы вынуждены приспосабливаться к резко изменившимся погодным условиям.

В связи с похолоданием окопы на фронте оказались заснеженными или затопленными дождями, и порой бойцы буквально вручную вычерпывают воду из укреплений и пользуются окопными свечками, чтобы согреться.

Кроме того, дожди, мокрый снег и слякоть усложняют проезд военной техники, так как она застревает в грязи.

Ранее сегодня мы писали, что в посёлке Старобешево, что в захваченной россиянами части Донецкой области, в результате прилета погибла российская артистка Полина Меньших.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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