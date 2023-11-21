В Воздушных силах сообщили, что в Дании стартовало обучение украинских пилотов на F-16
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Дании стартовало обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
Сначала украинцы обучались на легкомоторных самолетах натовского образца, а сейчас перешли к полетам на F-16 с инструктором. Следующий этап их подготовки - самостоятельные полеты.
"И тогда уже соответственно полеты на боевое применение, чтобы учиться воевать на этом самолете", - сказал Игнат.
Помимо Дании, обучение на F-16 идет также в США и Великобритании. Там подготовку проходят не только пилоты, но и другие специалисты: наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.
Ранее в Пентагоне сообщали, что сроки обучения украинских летчиков на F-16 "будут зависеть от способностей".
А Юрий Игнат говорил, что американские истребители F-16 смогут решить целый ряд военных задач и существенно повлиять на ход войны.
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