Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что американские истребители F-16 смогут решить целый ряд военных задач и существенно повлиять на ход войны.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос о том, чтобы эти самолеты не имели тактико-технические характеристики значительно слабее российских. Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе", - сказал Игнат.

По словам Игната, F-16 может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, а также защитить небо от ракет и дронов.

"Посмотрите, сколько управляемых авиабомб запускает противник. С помощью авиационных комплексов, как F-16, мы сможем прекратить то, что делает Россия – отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска", - добавил спикер.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что западные истребители не изменят ход войны в Украине.

Ранее в Пентагоне заявили, что сроки обучения украинских летчиков на F-16 "будут зависеть от способностей".